Таллин, 10 ноября, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Инициатива в зоне военной спецоперации на Украине перешла к России, её войска продолжают атаки с повышенной интенсивностью. Об этом говорится в сообщении разведывательного центра Сил обороны Эстонии, опубликованном 10 ноября.

ИА REGNUM

По данным эстонской разведки, основные бои на этой неделе шли на участке Авдеевка-Марьинка в ДНР и на участке Купянск-Сватово в ЛНР. В среднем российские войска атаковали противника по 64 раза в сутки, располагая таким количеством бойцов и техники, чтобы держать ВСУ под постоянным напряжением.

«К сегодняшнему дню россияне завладели инициативой в ЛНР и ДНР. Это говорит о том, что цели России не изменились», — констатируют в спецслужбе.

Приоритетной задачей для российских войск, как и прежде, остаётся установление контроля над республиками Донбасса в пределах их административных границ, отмечают эстонские разведчики.

Они допустили, что Авдеевка перейдёт по контроль ВС России, если продолжится переброска туда значительных сил. Контроль над эти городом отбросит украинскую артиллерию и откроет дополнительные логистические маршруты, указано в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинские бойцы записали видеоролик, в котором пожаловались на преступные приказы командиров. Запись, вероятно, сделана в районе Авдеевки. Украинцы заявили, что их «кидают на смерть» и оставляют без поддержки, при этом в рядах ВСУ царит вымогательство, а личному составу не хватает лекарств.