Вашингтон, 21 октября, 2023, 02:07 — ИА Регнум. Дефицит бюджета США в 2023 финансовом году (завершился 30 сентября) вырос на $320 млрд и достиг $1,7 трлн, сообщил на своём сайте американское министерство финансов.

ИА REGNUM Доллар

Эту информацию подтвердили в Белом доме.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что 2 октября госдолг США увеличился за один день сразу с $33,167 трлн до $33,442 трлн. Это стало новым историческим рекордом для Соединённых Штатов. Большую часть этой разницы составили расходы на запросы американских государственных ведомств — $266 млрд.

4 октября директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица рассказал, что рост госдолга США фактически уже обрёк экономику этой страны на неминуемый дефолт. По его оценкам, такое событие ждёт Соединённые Штаты в ближайшие 10 лет.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что США и другие страны Запада в период недавней пандемии злоупотребили своим монопольным положением в валютной сфере.

Он добавил, что за два года США выпустили примерно такое же денежных знаков, как за предыдущие 40 лет — $5,9 трлн. При этом ЕС напечатал за этот же период 2,5 трлн евро. Российский лидер отметил, что эти шаги вызвали экономический кризис.