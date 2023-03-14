Вашингтон, 14 марта, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило оценку кредитоспособности американского банковского сектора со «стальной» на «негативную». Об этом 14 марта сообщил местный телеканал CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Эксперты приняли во внимание стремительное ухудшение операционной среды после банкротства Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank (SNY), а также массовое изъятие депозитов из указанных банков и Silvergate Bank. По оценкам агентства, несмотря на действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, риск для банковской системы сохраняется с учётом количества незастрахованных вкладов в других банках. Эксперты также ожидают дальнейшего роста ставки ФРС.

Ранее экс-помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что, несмотря на заявление президента США Джо Байдена, банковской системе страны угрожает опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена в экономических проблемах, с которыми столкнулась страна. Он также добавил, что Соединённые Штаты ждёт Великая депрессия.