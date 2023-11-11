Москва, 11 ноября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Попавшие в плен украинские военные, имеющие хорошее обмундирование, выдают себя за обычных мобилизованных, заявил врио командира 3-й мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов на видео, опубликованном 11 ноября в Telegram-канале Минобороны РФ.

Кадр из видео Старший лейтенант Золто Арсаланов

Он уточнил, что в ходе боя в его подразделение попали в плен военнослужащие 36-й бригады морской пехоты.

«Это подготовленные военнослужащие, которые хоть и называют себя мобилизованными, но по ним видно, что и обмундирование, и подготовка, и вооружение — все указывает на то, что они были подготовлены к тому, чтобы перейти для занятия каких-то указанных им рубежей», — сказал он.

Как предавало ИА Регнум, 10 ноября официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что рота российских мотострелков разбила подразделение украинской морской пехоты при попытке закрепиться на левом берегу Днепра.

Бой произошёл 9 ноября с участием мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» под командованием Арсаланова и подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Российские бойцы уничтожили большинство боевиков, а 11 украинских военнослужащих были взяты в плен.

Российское военное ведомство также уточнило, что бой был быстрым и тяжёлым. По словам одного из российских бойцов, Арсаланов повёл в бой группу из 15 человек. Он отметил, что командир сначала чётко указал, что делать, а после того как был ранен, продолжил участвовать в бою. Другой боец назвал его спокойным и хладнокровным. Он рассказал, что солдатам передавалась уверенность командира, поэтому они без сомнений выполняли задачи.