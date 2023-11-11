Москва, 11 ноября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Бой, в котором российские военные взяли в плен 11 украинских морпехов, был быстрым и тяжёлым. Об этом рассказали сами участники боя, 11 ноября сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости Военнослужащие ВС России в зоне СВО

«Бой был быстрый, тяжёлый, не сказать, что нудный. Скоротечный. В ходе боя семь человек были взяты в плен, четыре человека по концовке боекомплекта сами сдались. Понимали, что уже всё, сдались, вышли», — сообщил один из бойцов.

По его словам, командир Золто Арсаланов повёл в бой группу из 15 человек. Он отметил, что командир сначала чётко указал, что делать, а после того, как был ранен, продолжил участвовать в бою.

Другой боец назвал Арсаланова спокойным и хладнокровным. Он рассказал, что солдатам передавалась уверенность командира, поэтому они без сомнений выполняли задачи.

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Как передавало ИА Регнум, 10 ноября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что рота российских мотострелков разбила подразделение украинской морской пехоты при попытке закрепиться на левом берегу Днепра. Бой произошёл 9 ноября с участием мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» под командованием Золто Арсаланова и подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Российские бойцы уничтожили большинство боевиков, а 11 украинских военнослужащих были взяты в плен.