Москва, 10 ноября, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Рота российских мотострелков разбила подразделение украинской морской пехоты при попытке закрепиться на левом берегу Днепра. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 10 ноября на брифинге.

Штаб Балтфлота

Он уточнил, что бой произошёл 9 ноября с участием мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» под командованием Золто Арсаланова и подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

«Подразделением под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова большинство боевиков были уничтожены, а 11 украинских военнослужащих взяты в плен», — сказал Конашенков.

Министр обороны Сергей Шойгу представил командира и бойцов роты к государственным наградам за мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю с 4 по 10 ноября украинские войска потеряли на херсонском направлении до 505 бойцов, 18 орудий артиллерии и 15 лодок. Противник предпринимал попытки захватить плацдарм на островах и левом берегу Днепра, но потерпел поражение.