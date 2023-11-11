Лозанна, Швейцария, 11 ноября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Критерии допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе объявила Международная федерация гимнастики (FIG). Соответствующий документ опубликовала пресс-служба организации.

FIG не будет допускать на соревнования спортсменов, связанных с армией и силовыми структурами. Также федерация не пустит на турниры тех, кто публично поддержал проведение специальной военной операции.

Отмечается, что любые контракты с органами национальной безопасности и вооружёнными силами будут приравнены к поддержке СВО.

Также российским и белорусским атлетам не разрешается использовать какую-либо символику своих стран, олимпийских комитетов или спортивных федераций.

FIG также требует, чтобы желающие принять участие направили платную заявку на английском языке за 60 дней до соревнований. При любом нарушении какого-либо критерия спортсмен лишается нейтрального статуса.

Кроме того, атлеты могут выступать только в индивидуальных соревнованиях. Не допускается участие в командных дисциплинах.

Как передавало ИА Регнум, в июле FIG приняла решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. В пресс-релизе федерации отмечалось, что участие спортсменов в качестве нейтральных атлетов будет сопровождаться соблюдением строгих требований, которые будут описаны в специальных правилах.

В марте МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, но только тех, кто не поддержал специальную военную операцию на Украине. Атлетов, связанных с вооружёнными силами или органами безопасности России и Белоруссии, рекомендовали отстранить от участия в стартах.

Президент РоссииВладимир Путин 19 октября заявил, что подходы МОК по допуску атлетов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Глава государства добавил, что чиновники от спорта присвоили себе право решать, на кого распространяется Олимпийская хартия, а на кого нет. Он назвал этнической дискриминацией отношение МОК к спортсменам из России.