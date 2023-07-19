Лозанна, Швейцария, 19 июля, 2023, 21:50 — ИА Регнум. Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе, сообщила пресс-служба FIG на своём сайте.

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Решение было принято на заседании исполкома FIG в швейцарской Лозанне.

В пресс-релизе отмечается, что участие спортсменов в качестве нейтральных атлетов будет сопровождаться соблюдением строгих требований, которые будут описаны в специальных правилах.

«Принимая российских и белорусских гимнастов для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, FIG обеспечивает соблюдение прав всех спортсменов и посылает миру сигнал о том, что гимнастика стремится к миру», — заявил глава FIG Моринари Ватанабэ.

В FIG подчеркнули, что любой атлет, желающий получить статус индивидуального нейтрального спортсмена, должен будет подать заявку в FIG в соответствии со специальными правилами. Спортсмены, получившие этот статус, будут иметь право участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года.

Отмечается также, что несмотря на возвращение российских и белорусских гимнастов на соревнования, решение о их допуске на Олимпийские игры 2024 года в Париже будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее ИА Регнум сообщило о решении Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать сборные России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Как пояснил комитет, решение приняли из-за санкций в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. Помимо этого, МОК не направит приглашения на Олимпиаду НОК Гватемалы, отстранённому с сентября 2022 года.

В марте МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, но только тех, кто не поддержал специальную военную операцию на Украине. Атлетов из этих стран, связанных с вооружёнными силами или органами безопасности России и Белоруссии, рекомендовали отстранить от участия в стартах.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс 20 июня заявил, что вопрос участия россиян в парижской Олимпиаде ещё не решён. В комитете выразили солидарность c украинской стороной. Через несколько дней Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой призвала МОК отказать российским и белорусским спортсменам в допуске на Олимпийские игры 2024 года даже в нейтральном статусе. Отмечается, что такой запрет призван укрепить и продвинуть «достойные цели мира и равенства», воплощённые в Олимпийском движении и спорте в целом.