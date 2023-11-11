Вашингтон, 11 ноября, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Российские военные уничтожают бронетехнику ВСУ беспилотниками с ударными ядрами. Об этом написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА Регнум

«Новейшие российские беспилотники «Ланцет», судя по всему, наносят удары снарядами из расплавленного металла, способными пробить дополнительную броню, на которую рассчитывают ВСУ для защиты своих машин от атак дронов», — написал обозреватель, предположив, что российские беспилотники оснащены ударными ядрами, которые способны легко пробить дополнительную броню на украинской бронетехнике, предназначенную для защиты от дронов.

По его словам, ВСУ теперь придётся искать новые способы защиты своей техники, так как нынешние уже не способны справляться с защитой.

Как передавало ИА Регнум, подразделения российской группировки «Восток» на южнодонецком направлении дроном-камикадзе «Ланцет» ликвидировали польскую гаубицу Krab ВСУ.

Украинские СМИ сообщили, что военнослужащие ВСУ не могут спрятаться от российских беспилотников «Ланцет». Зенитчик Александр с позывным Голливуд из 47-й механизированной бригады ВСУ пожаловался на способность российского беспилотника поражать технику, даже если она спрятана среди растительности.

Эксперт в области беспилотных и роботизированных военных систем Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт отметил, что «Ланцет» соответствует всем требованиям боевых условий и продолжает совершенствоваться.

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что бойцы российской армии показывают «чудеса технического усовершенствования» беспилотников «Ланцет». Если раньше дроны барражировали на расстояние до 40 км, то сейчас их возможности полёта увеличились до 70 км, оценила она.