Киев, 9 ноября, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ не могут спрятаться от российских беспилотников «Ланцет», сообщил украинский портал Kyiv Independent.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе Ланцет

Зенитчик Александр с позывным Голливуд из 47-й механизированной бригады ВСУ пожаловался изданию на способность российского беспилотника поражать технику, даже если она спрятана среди растительности.

«Ланцет» соответствует всем требованиям боевых условий и продолжает совершенствоваться, отметил эксперт в области беспилотных и роботизированных военных систем Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт.

В издании добавил, что эффективного средства борьбы с российским дроном не существует, его малые габариты и незначительный тепловой след почти незаметны для радаров. Кроме того, небольшая стоимость «Ланцета» делает невыгодным применение против него управляемых зенитных ракет, заключили журналисты.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что бойцы российской армии показывают «чудеса технического усовершенствования» беспилотников «Ланцет». Если раньше дроны барражировали на расстояние до 40 км, то сейчас их возможности полёта увеличились до 70 км, оценила она.

Российские военные охотятся на немецкие танки Leopard, превращая их с помощью артиллерии и беспилотников в огненные шары. На успехи ВС РФ обратили внимание в индийском издании Hindustan Times. Уничтожение немецких танков российскими дронами запечатлели журналисты.

Главный редактор интернет-портала UAV.ru Денис Федутинов считает, что появление новой модификации дронов-камикадзе «Ланцет» может изменить баланс сил в зоне СВО в пользу российских войск. Увеличение продолжительности полёта этих беспилотников стало возможным за счёт установки более мощных аккумуляторных батарей и применения более дальнего канала связи, отметил он.