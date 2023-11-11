Вашингтон, 11 ноября, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» на выезде в ночь на 11 ноября обыграли команду «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Nhl.com Александр Овечкин

Встреча проходила в Ньюарке, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2).

В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Николя Обе-Кюбель, Бек Маленстин и оформивший дубль российский нападающий Евгений Кузнецов.

У «Девилз» отличились Тимо Майер и Доусон Мерсер.

У Кузнецова в активе 7 очков (3 гола и 4 передачи) в 12 матчах чемпионата.

Овечкин прервал серию безрезультативных действий, которая шла три игры подряд, и положил в копилку голевую передачу. В нынешнем сезоне форвард набрал 9 баллов (2+7) в 12 встречах.

Для «Нью-Джерси» и «Вашингтон» это второй очный матч в розыгрыше-2023/24. В обоих случаях победа досталась «Кэпиталз».

Как сообщало ИА Регнум, Овечкин 26 октября записал на свой счёт гол и голевой пас в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». Для Овечкина эта шайба стала 824-й в НХЛ, до рекорда Уэйна Гретцки ему осталось набрать 70 голов.

Гол Александра Овечкина в ворота «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отменён после видеоповтора. Счёт встречи остаётся прежним — 2:1 в пользу «Вашингтона».