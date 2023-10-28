Вашингтон, 28 октября, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отменён после видеоповтора. Счёт встречи остаётся прежним — 2:1 в пользу «Вашингтона».

aleksandrovechkinofficial/Global Look Press Александр Овечкин

Овечкин забросил шайбу в ворота Марка-Андре Флёри на 31-й минуте матча. Судьи, пересмотрев эпизод по просьбе тренера «Миннесоты», объявили, что взятие ворот произошло из положения вне игры.

«Был офсайд, гола не было», — объявил судья.

Овечкину в этой игре принадлежит вторая по счёту шайба его команды.

Как сообщало ИА Регнум, Овечкин забросил 824 шайбы в матчах регулярного чемпионата НХЛ. Ему осталось сделать 70 голов, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы.