Москва, 11 ноября, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап лётных испытаний. О том как он проходил «РИА Новости» рассказал один из разработчиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

ТрАМП проходит наземные испытания. В ходе первого этапа испытаний были подтверждены основные характеристики, заложенные при проектировании.

«К сожалению, не обошлось без происшествий. Один из двух аппаратов на этапе посадки из-за сбоя автоматики сошёл с полосы и потерпел аварию», — признал разработчик.

Беспилотник восстанавливают, корректирует и готовят к следующему испытанию с полезной нагрузкой.

ТрАМП может перевезти до 250 кг груза на расстояние более 600 км. Особенность беспилотника — большой грузовой отсек на 2650 литров, который позволяет перебрасывать и сбрасывать с парашютом габаритный груз.

Внешне дрон выглядит как классический летательный аппарат с высокорасположенным прямым крылом и двухкилевым V-образным хвостом. Двигатель расположен в передней части фюзеляжа.

Усиленное шасси позволяют взлетать и садиться на короткие, плохо подготовленные площадки, а встроенная парашютная система спасения — сохранить борт и груз при нештатных ситуациях. Простота и модульность конструкции БПЛА позволяет в любых условиях заменить крыло, двигатель и шасси.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные нанесут удары по украинским войскам группами передовых дронов, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Запад понятия не имеет, как бороться с таким видом военной техники, а украинские солдаты, столкнувшиеся с российскими беспилотниками в бою, утверждают, что удары обычной артиллерии по сравнению с ними — это не так уж и страшно.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что российские военные уничтожают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ в окопах с помощью FPV-беспилотников, не неся при этом никаких потерь.