Вашингтон, 10 ноября, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Российские военные нанесут удары по украинским войскам роями передовых дронов, заявил 10 ноября экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, у России есть оружие, способное выпускать рой дронов, который будет подрывать большое количество боевой техники и живой силы ВСУ, истощая военные возможности Украины.

«Это десятки машин, которые координируют действия между собой, выбирают цели и наносят удары. Это технология, меняющая правила игры», — заметил эксперт.

При этом он уточнил, что на сегодняшний день Запад понятия не имеет, как бороться с таким видом военной техники, а украинские солдаты, столкнувшиеся с российскими беспилотниками в бою, утверждают, что удары обычной артиллерии по сравнению с ними — это не так уж и страшно.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что российские военные уничтожают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ в окопах с помощью FPV-беспилотников, не неся при этом никаких потерь. На сегодняшний день, отмечает он, начинённые взрывчаткой беспилотники являются одним из самых важных видов оружия на фронте. По его словам, несмотря на то, что ВСУ развёртывают всё новые и новые системы защиты от российских беспилотников, большинство из них работают в глубине, в километрах за линией фронта, они не предназначены для пехоты, находящейся на передовой.

Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщал 6 ноября, что четверо российских штурмовиков выбили с позиций 13 украинских солдат под Приютным в Запорожской области и уничтожили семь из них. Успех этой операции, отмечалось в публикации, был достигнут благодаря точечным ударам нескольких FPV-дронов, которые уничтожили пулемётчика и ещё шестерых украинских солдат в окопах, остальные в панике убежали. Позиция была взята без потерь, подчёркивалось в материале.