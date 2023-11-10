Женева, Швейцария, 11 ноября, 2023, 00:53 — ИА Регнум. В секторе Газа фиксируется дефицит продовольствия, в магазинах и на рынках практически исчезли некоторые продукты питания. Это отмечено в опубликованном 10 ноября отчёте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Некоторые основные продукты питания, такие как рис и растительное масло, на рынках практически исчерпаны. Другие товары, в том числе пшеничная мука, молочные продукты, яйца и минеральная вода, за последние два дня исчезли с полок магазинов по всей Газе», — сказано в документе.

Подчёркивается, что продовольственная ситуация ухудшается, союзники не могут доставить помощь Газе в течение последних восьми дней. По состоянию на 9 ноября ни одна пекарня не работала из-за нехватки топлива, воды и пшеничной муки, а также из-за нанесённого ущерба.

Люди часами стоят в очередях перед пекарнями, где подвергаются авиаударам, добавили в Управлении.

Как сообщало ИА Регнум, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль с 9 ноября будет проводить ежедневные четырёхчасовые гуманитарные паузы в некоторых районах севера сектора Газа. Объявление о них будет делаться за три часа, сказал он.

В Кремле отметили, что Россия продолжит поддерживать контакты с Египтом и палестинцами по дальнейшему оказанию гуманитарной помощи в секторе Газа. Однако любые потоки помощи ограничены в объёме и могут проходить только через территорию египетского КПП «Рафак», которая на данным момент недоступна, отметили в Москве.

Первую партию гумпомощи для жителей Газы МЧС России направило в Египет 19 октября. Груз весил 27 тонн и включал муку, сахар, рис, макаронные изделия. Вторую партию в помощь жителям региона направили спецбортами 3 ноября. Гумпомощь весом 28 тонн включала лекарства, гемостатические средства и перевязочные материалы.

Пятого ноября из международного аэропорта Грозный в Египет вылетели два спецборта МЧС России с 60-ю тоннами гуманитарного груза для населения сектора Газа. В состав третьей партии помощи вошли продовольствие, средства личной гигиены, матрасы и подушки. Груз передали представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые доставят его в Газу.