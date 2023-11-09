Вашингтон, 9 ноября, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Израиль начнёт проводить ежедневные четырёхчасовые гуманитарные паузы в некоторых районах севера сектора Газа, заявил 9 ноября во время онлайн-брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА Регнум

«В соответствии с нашим пониманием, Израиль будет ежедневно обеспечивать четырёхчасовые паузы в северных районах Газы, объявление о них будет делаться за три часа», — сказал он.

Представитель Белого дома уточнил, что такая практика должна начаться «сегодня».

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил небольшие перерывы в военных операциях в секторе Газа для доставки помощи и освобождения заложников, но прекращения огня не будет.

Такие гуманитарные паузы предложил делать Госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, США неустанно работают над этим вопросом. Все стороны заинтересованы в окончании конфликта и защите гражданского населения, сказал он. Блинкен также добавил, что Израиль должен предпринять все меры предосторожности, чтобы не допустить жертв среди мирного населения в зоне конфликта, отметив, что жители анклава должны иметь доступ к воде, электричеству и медикаментам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что нужно как можно скорее обеспечить прекращение огня и выйти на решение проблемы, фундаментом для этого должно быть обеспечение независимого государства для палестинцев.