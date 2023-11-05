Москва, 5 ноября, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Третью партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа направило МЧС России двумя самолётами Ил-76 в Египет, сообщили 5 ноября в пресс-службе ведомства.

МЧС России

«Два спецборта МЧС России доставят 60 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа», — сообщили в МЧС.

В Газу направят продовольствие, средства личной гигиены, а также матрасы и подушки. Помощь организовали по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова.

Самолёты МЧС вылетели из международного аэропорта Грозный в Египет. Доставленный груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые доставят её в Газу.

Первую партию гумпомощи для жителей Газы МЧС направило в Египет 19 октября. Груз весил 27 тонн и включал муку, сахар, рис, макаронные изделия.

Вторую партию в помощь жителям региона МЧС направило спецбортами 3 ноября. Гумпомощь весом 28 тонн включала лекарства, гемостатические средства и перевязочные материалы.

Оба груза доставили самолётами МЧС в Египет и передали Египетскому обществу Красного Полумесяца.