МЧС России направило 60 тонн гуманитарной помощи жителям Газы
Москва, 5 ноября, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Третью партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа направило МЧС России двумя самолётами Ил-76 в Египет, сообщили 5 ноября в пресс-службе ведомства.
«Два спецборта МЧС России доставят 60 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа», — сообщили в МЧС.
В Газу направят продовольствие, средства личной гигиены, а также матрасы и подушки. Помощь организовали по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова.
Самолёты МЧС вылетели из международного аэропорта Грозный в Египет. Доставленный груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые доставят её в Газу.
Первую партию гумпомощи для жителей Газы МЧС направило в Египет 19 октября. Груз весил 27 тонн и включал муку, сахар, рис, макаронные изделия.
Вторую партию в помощь жителям региона МЧС направило спецбортами 3 ноября. Гумпомощь весом 28 тонн включала лекарства, гемостатические средства и перевязочные материалы.
Оба груза доставили самолётами МЧС в Египет и передали Египетскому обществу Красного Полумесяца.