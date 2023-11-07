Москва, 7 ноября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Россия продолжит поддерживать контакты с Египтом и палестинцами, чтобы и дальше оказывать гуманитарную помощь в секторе Газа, сообщил 7 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

«Конечно, российская сторона продолжит все контакты с палестинцами и египтянами с тем, чтобы дальше изыскивать возможность для такой (гуманитарной. — Прим. ред.) помощи», — заявил Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что Россия не единственная, кто оказывает гуманитарную помощь палестинцам, однако любые потоки помощи ограничены в объёме и могут проходить только через территорию египетского КПП «Рафак», которая на данным момент недоступна.

Как передавало ИА Регнум, МЧС России направило третью партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Сообщалось, что два спецборта МЧС России доставили 60 тонн гуманитарного груза. В Газу направили продовольствие, средства личной гигиены, а также матрасы и подушки. Помощь организовали по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова. Самолёты МЧС вылетели из международного аэропорта Грозный в Египет. Доставленный груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые доставят её в Газу.