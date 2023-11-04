Богота, 4 ноября, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по машинам скорой помощи возле больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа — это военное преступление, заявил 4 ноября президент Колумбии Густаво Петро в соцсети X

Saeed Jaras/Global Look Press

«Новое военное преступление», — написал Петро.

По словам Петро, на встрече 3 ноября с коллегой Джо Байденом он заявил главе Белого дома, что массовые убийства надо остановить, иначе международное право окажется уничтоженным и у человечества останется только варварство и разрушение демократии.

Телеканал Al Jazeera 3 ноября сообщил о гибели 15 человек в результате удара ЦАХАЛ по территории, прилегающей к больнице «Аш-Шифа» в административном центре Газы. Кроме того, израильская армия нанесли удар по району возле госпиталя «Аль-Кудс».

Руководство «Аш-Шифа» сообщило, что на момент удара рядом больницей находились машины скорой помощи. Они должны были везти раненых жителей Газы к КПП «Рафах» для переправки в Египет на лечение.