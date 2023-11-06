Газа, Палестина, 6 ноября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Армия Израиля нанесла удары истребителями по психиатрической и офтальмологической больницам, в результате чего основные части зданий были разрушены. Об этом сообщает министерство здравоохранения сектора Газа.

IMAGO/Photo by Bashar Taleb apa/Global Look Press

«Оккупанты нанесли удар по единственным психиатрической и офтальмологической больницам в секторе Газа, большая их часть разрушена», — говорится в сообщении минздрава палестинского анклава.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удар израильской армии (ЦАХАЛ) по машинам скорой помощи в секторе Газа. Генсек назвал ужасными фотографии тел погибших рядом с больницей. Гутерриш добавил, что в Газе катастрофическая гуманитарная ситуация — нет ни лекарств, ни воды, ни продовольствия.

Как передавало ИА Регнум ранее, по данным телеканала Al Jazeera, 15 человек стали жертвами удара ЦАХАЛ по территории, которая находится в административном центре Газы возле больницы «Аш-Шифа». По данным администрации медицинского учреждения, на момент обстрела возле больницы стояли несколько автомобилей скорой помощи, готовые везти раненых палестинцев на контрольно-пропускной пункт «Рафах» для выезда в Египет. Машины попали под удар.