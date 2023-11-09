Макеевка, ДНР, 10 ноября, 2023, 01:20 — ИА Регнум. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили о пострадавших мирных жителях в результате сброса 9 ноября боеприпаса в Макеевке с беспилотника ВСУ.

Телеграм-канал ДНР Онлайн Последствия обстрела боевиками ВСУ Макеевки

На железнодорожном переезде посёлка шахты №21 в результате сброса были ранены мужчины 1988, 1991 и 1992 годов рождения.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в подконтрольном Киеву городе Херсоне 9 ноября были слышны звуки взрывов. По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили противокорабельную ракету «Нептун» у побережья Крыма.