Киев, 10 ноября, 2023, 00:53 — ИА Регнум. На Украине в подконтрольном Киеву городе Херсоне были слышны звуки взрывов. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Подробности инцидента не приводятся.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

Также сирены предупредили об опасности с воздуха население подконтрольных Киеву районов Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили противокорабельную ракету «Нептун» у побережья Крыма.

По факту обстрела 9 ноября Скадовска в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) возбуждено уголовное дело. Одна из ракет попала в частный сектор, в результате были повреждены несколько домов.