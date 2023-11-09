Анкара, 9 ноября, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Доклад Еврокомиссии, в котором критикуется серьёзное отставание Турции в области демократических стандартов и прав человека, является несправедливым и предвзятым. Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Турции на ежегодный доклад, представленный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, документ опубликован на сайте МИД Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы категорически отвергаем необоснованные претензии и несправедливую критику, содержащиеся в отчёте, особенно по политическим критериям, о судебной системе и основных правах», — говорится в тексте документа.

В заявлении МИД Турции отмечается, что подход Евросоюза является неискренним, он содержит явные двойные стандарты, поскольку вопрос об основе фундаментальных прав вызывает споры даже среди стран-членов ЕС.

Как передавало ИА Регнум, Еврокомиссия рекомендовала Евросовету начать формальные переговоры с тремя странами, которые в 2022 году получили статус кандидатов на вступление в ЕС: с Боснией и Герцеговиной, Молдавией, и с Украиной, ставшей кандидатом в ускоренном порядке. Грузии, которая, наряду с самопровозглашённым Косово, числится «потенциальным кандидатом», предложено дать полноценный кандидатский статус. Фон дер Ляйен назвала день, в который ЕК рекомендовала дать старт переговорам с Украиной, «историческим».

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Европейский союз отказал Турции во вхождении в свой состав в 2024 году. Скорее всего, страна и вовсе не станет членом ЕС. Политик предположил, что Турция даже безвизовый режим не получит, так как не соответствует требованиям. По мнению сенатора, у Анкары должно быть больше оснований ценить те возможности, которые ей даёт многовекторная внешняя политика. В Евросоюзе Турция не сможет иметь собственное лицо на мировой арене, заключил политик.