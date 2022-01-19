Москва, 19 января, 2022, 19:37 — ИА Регнум. По делу о мошенничестве задержан заместитель министра транспорта России Владимир Токарев, передаёт 19 января РЕН-ТВ.

ru.torange.biz Уголовное дело

Он доставлен сотрудниками ФСБ и полиции в управление на транспорте МВД РФ по ЦФО. Уточняется, что чиновника задержали по делу о хищениях в компании «Спецтрансстрой», в которой Токарев с 2016 по 2018 год занимал должность первого заместителя гендиректора.

Таким образом, задержание Токарева не связано с его теперешней работой. Заместителем российского министра транспорта он является с января прошлого года.

Как сообщает РБК, в здании Минтранса РФ проходит выемка документов. Один из бывших коллег Токарева добавил, что чиновник написал заявление на увольнение ещё до Нового года и не появлялся в министерстве.