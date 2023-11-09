Скадовск, Херсонская область, 9 ноября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. По факту обстрела Скадовска в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) возбуждено уголовное дело, сообщил 9 ноября Следственный комитет России в своём Telegram-канале.

Администрация Скадовского муниципального округа/ТАСС Жилой дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Скадовск. Херсонская область

«Следственными органами в Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обстрела гражданской инфраструктуры украинской стороной», — сказано в сообщении.

Также в СК добавили, что следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских вооружённых формирований, причастных к организации и исполнению этого преступления.

Как передавало ИА Регнум, утром 9 ноября ВСУ произвели ракетный обстрел города Скадовска в Херсонской области. Одну ракету сбила система противовоздушной обороны, другая ракета попала в частный сектор, в результате были повреждены несколько домов.

По данным регионального управления МЧС РФ, в результате обстрела, по предварительным данным, погибли пять человек, ещё десять человек были госпитализированы в Скадовскую центральную районную больницу.