Херсон, 9 ноября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. В результате обстрела Скадовска Херсонской области со стороны ВСУ, по предварительным данным, погибли пять человек. Об этом 9 ноября сообщили в региональном главном управлении МЧС РФ.

Администрация Скадовского муниципального округа/ТАСС

«По предварительной информации, пострадали 15 человек, из которых пять человек погибли», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ещё десять человек были госпитализированы в Скадовскую центральную районную больницу.

Как сообщало ИА Регнум, утром 9 ноября ВСУ произвели ракетный обстрел города Скадовска. Одну ракету сбила система противовоздушной обороны, другая ракета попала в частный сектор, в результате были повреждены несколько домов. На месте работают сотрудники экстренных служб.