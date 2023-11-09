Херсон, 9 ноября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Число госпитализированных после ракетного обстрела со стороны ВСУ города Скадовска увеличилось до 11. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Сергей Аверин/РИА Новости

Он отметил, что продолжают поступать сведения о пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ гражданской инфраструктуры в городе Скадовске.

«По данным Минздрава Херсонской области, с ранениями и травмами различной тяжести госпитализировано уже 11 человек», — сообщил глава региона, добавив, что медики оказывают им необходимую помощь.

Ранее Сальдо сообщал о семи госпитализированных жителях. Утром 9 ноября ВСУ произвели ракетный обстрел города Скадовска. Одну ракету сбила система противовоздушной обороны, другая ракета попала в частный сектор, в результате были повреждены несколько домов. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября российские средства ПВО сбили над Геническим муниципальным округом Херсонской области три ракеты ВСУ.

Украинская армия 5 ноября нанесла ракетный удар по Скадовску в Херсонской области: одна американская ракета попала в мебельный магазин. По данным главы региона, люди не пострадали, здание магазина получило сильные повреждения. Губернатор добавил, что ВСУ нанесли городской инфраструктуре существенный материальный ущерб.