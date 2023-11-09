* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 9 ноября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Музыкант, лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) не может продать квартиру в Москве. Об этом 9 ноября сообщил Telegram-канал Shot.

Дарья Драй ИА REGNUM Максим Покровский* (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

По информации канала, покупатели отказываются от сделки, как только узнают, кто является владельцем квартиры.

Отмечается, что Покровский купил четырёхкомнатную квартиру площадью 110 кв. метров в 1999 году. Теперь за её продажу он хочет выручить 25,7 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, Министерство юстиции РФ включило Покровского в реестр иноагентов 31 марта. В министерстве пояснили, что музыкант открыто выступил в поддержку Украины, а также негативно высказывался в отношении граждан России, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.

5 июля Покровский решил избавиться от статуса иноагента и подал иск в Замоскворецкий районный суд об оспаривании решения Минюста. Однако суд не стал исключать его из списка иноагентов.