Херсон, 9 ноября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо рассмотреть налоговые льготы для многодетных семей, в том числе возможность освобождения таких семей от уплаты НДФЛ. Об этом она сообщила на парламентских слушаниях на площадке Совета Федерации на тему повышения рождаемости в России.

Алексей Никольский/РИА Новости

«Стоит также рассмотреть возможность расширения налоговых преференций многодетным семьям, включая их освобождение от уплаты подоходного налога», — заявила Матвиенко, предложив также обсудить формирование программы индивидуального жилищного строительства и строительства малоэтажных домов «с учётом планировочных решений, ориентированных на многодетные семьи».

Она обратила внимание на то, что необходимо сделать акцент на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости.

«Это женщины и мужчины в возрасте 30-40 лет, в том числе и те, у которых уже есть дети. Данная категория граждан сейчас находится на историческом максимуме», — пояснила парламентарий, добавив, что помимо этого, необходимо подумать над внедрением мер поддержки для бабушек и дедушек, которые заняты воспитанием и уходом за внуками.

Как передавало ИА Регнум, в День защиты детей, 1 июня, президент России Владимир Путин назвал безусловным приоритетом для государства поддержку семей с детьми. Он подчеркнул, что многодетные семьи являются безусловным олицетворением ценностей России.

Российский лидер подписал закон о расширении перечня детских товаров, которые облагаются налогом на добавленную стоимость по пониженной ставке в 10%. В перечень товаров, реализация которых подпадает под пониженную ставку налога, вошли: трикотажные изделия для новорожденных, обувь, детская мебель, автокресла, велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочки для вскармливания, соски, подгузники, пеленки, игрушки, школьные письменные принадлежности.

Глава правительства Михаил Мишустин в июле заявил, что законопроект о снижении НДС на некоторые детские товары позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие более 4 млрд рублей ежегодно, создаст условия для роста выпуска в России продукции для детей, поможет семьям приобретать нужные для детей товары.