Тель-Авив, Израиль, 9 ноября, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Израильская армия захватила укреплённый пост палестинского движения ХАМАС в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом написала газета Haaretz со ссылкой на вооружённые силы.

«Силы, входящие в бригаду «Нахаль» пехотного корпуса, захватили пост в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по лагерю Джабалия. МВД сектора Газа заявило, что в результате атаки погибли и пострадали примерно 400 человек.

В свою очередь телеканал Al Jazeera распространил информацию о том, что удар якобы унёс более сотни жизней. Израильские военные подтвердил факт обстрела лагеря беженцев.

Они уточнили, что целью удара стал один из командиров радикального палестинского движения ХАМАС. Кроме того, в ЦАХАЛ назвали трагедией гибель мирных жителей. При этом Израиль возложил ответственность за случившееся гибель на ХАМАС.