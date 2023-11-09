Вашингтон, 9 ноября, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден отдал приказ ВВС нанести удар по складу оружия проиранских группировок на востоке Сирии. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

Отмечается, что атака по объектам, используемым иранским Корпусом стражей исламской революции и аффилированными группами, была произведена в порядке самообороны, в ответ на обстрелы американских войск и баз в Ираке и Сирии.

Удар нанесли два истребителя — бомбардировщика F-15.

Остин призвал воздержаться от любой эскалации и заверил, что США продолжат принимать меры для защиты своих людей и объектов.

Как сообщало ИА Регнум, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят перспективы эскалации и возросший риск атак на свои силы в Ближневосточном регионе. Он напомнил о недавних атаках беспилотников на американских военных в Ираке и Сирии, добавив, что Пентагон делает всё необходимое для готовности сил США и их возможности отвечать.

мощный взрыв был слышен вблизи военного аэродрома Аль-Харир в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане, где сосредоточены силы американской армии.