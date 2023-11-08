Багдад, 9 ноября, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Мощный взрыв был слышен вблизи военного аэродрома Аль-Харир в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане, где сосредоточены силы американской армии. О происшествии сообщило иракское агентство Shafaq new.

marines.mil Артиллерия США. Ирак

По словам очевидцев, взрыв был хорошо слышен в окрестностях военной базы. В небе был замечен беспилотник.

О последствиях атаки не уточняется.

Американские базы уже не раз подвергались нападениям шиитских группировок.

Как сообщало ИА Регнум, на три американские военные базы в Ираке и Сирии, на которых присутствуют военнослужащие США, 6 ноября были совершены нападения.

По меньшей мере два раза при помощи дронов была атакована база Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар.

Ещё одно нападение с использованием беспилотника было совершено на американский военный объект в сирийском пограничном городе Эт-Танф.

Кроме того, вооружённые отряды шиитов, входящие в движение «Исламское сопротивление Ирака», обстреляли базу, которая расположена к северу от административного центра Эрбиль в Иракском Курдистане.

Военная база США в Эш-Шаддади в сирийской провинции Хасеке 29 октября подверглась атаке беспилотников. Ответственность за нападение взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака», в рядах которого есть вооружённые формирования шиитов.