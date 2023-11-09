Красноярск, 9 ноября, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате дорожной аварии с участием автобуса на трассе Красноярского края, сообщили 9 ноября в ГУ МВД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«По предварительным данным, сегодня в ночное время на 17 км автодороги «Шарыпово — Назарово» водитель 1969 года рождения, управляя автобусом «FST523», двигался со стороны города Назарово. Мужчина не справился с управлением и допустил съезд с дороги в правый кювет по ходу движения автобуса с последующим наездом на опору столба, после чего опрокинулся», — уточнили в ведомстве.

В результате аварии пострадали 34-летний и 66-летний мужчины, а также 25-летняя девушка. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Известно, что водитель был трезв. Автобус двигался из Красноярска в Шарыпово.

В Госавтоинспекции выяснили, что по предварительной проверке тахографа есть признаки превышения скоростного режима.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября на трассе в Красноярском крае опрокинулся бензовоз с топливом, движение на автодороге перекрыли для всех видов транспорта. Для ликвидации последствий аварии привлекались десять человек и пять единиц техники.

В Италии 3 октября в результате падения с эстакады пассажирского автобуса погибли 20 человек, пострадали около 40. ДТП произошло в Местре — материковой части Венеции, над железной дорогой. Автобус пробил парапет, упал с эстакады на железнодорожное полотно и загорелся.