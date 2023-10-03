Венеция, Италия, 3 октября, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Как минимум 20 человек погибли в результате падения с эстакады пассажирского автобуса с Италии. Об этом 3 октября сообщает газета La Repubblica.

Кадр из видео Последствия падения автобуса

ДТП произошло в Местре — материковой части Венеции, над железной дорогой. Автобус пробил парапет, упал с эстакады на железнодорожное полотно и загорелся. Движение поездов по участку железной дороги временно приостановлено. Уточняется, о каком автобусе идёт речь — рейсовом или туристическом.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли как минимум 20 человек, пострадали около 40 человек. На месте происшествия работают экстренные службы, отмечается, что пожар удалось ликвидировать не сразу.

Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате автомобильной аварии на Аляске двое американских военных погибли и ещё свыше десяти пострадали. Уточняется, что водитель армейского автомобиля, перевозящего военнослужащих, во время движения по проселочной дороге не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В машине находились 17 военных 11-й воздушно-десантной дивизии армии США.