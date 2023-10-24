Красноярск, 24 октября, 2023, 11:09 — ИА Регнум. На трассе в Красноярском крае опрокинулся бензовоз с топливом, движение на автодороге перекрыто для всех видов транспорта. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы города Назарово и Назаровского района.

Пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края

Отмечается, что в связи с опрокидыванием бензовоза в районе поворота в населённый пункт Дорохово движение по дороге Ачинск — Ужур — Троицкое было перекрыто во всех направлениях для всех видов транспорта, на месте работают соответствующие бригады.

Согласно информации МЧС РФ по региону, было привлечено десять человек и пять единиц техники.

В ГИБДД по Красноярскому краю сообщили, что в результате автопроисшествия водитель получил травмы. По мере устранения причины перекрытия проезжей части движение возобновится, добавили в пресс-службе ведомства.

Как передавало ИА Регнум, ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля, произошедшее 9 сентября возле города Красный Сулин в Ростовской области, привело к гибели трёх человек. Журналистам рассказали, что при столкновении бензовоз перевернулся, из него стало вытекать топливо. Чтобы перекачать топливо, прибыл другой бензовоз. На трассе перекрыли одну полосу, правоохранители организовали реверсивное движение.

Ранее в Краснодарском крае произошло массовое ДТП, повлёкшее гибель людей. Большегруз, бензовоз и семь легковых автомобилей столкнулись на федеральной трассе М4 «Дон» в Горячем Ключе. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика DAF, который не выбрал безопасную дистанцию и въехал во впереди идущий Hyundai. В одном из легковых автомобилей погибли водитель и пассажир.