Москва, 21 сентября, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Появление новой модификации дронов-камикадзе «Ланцет» может изменить баланс сил в зоне СВО в пользу российских войск, особенно — в краткосрочной перспективе, считает лавный редактор интернет-портала UAV.ru Денис Федутинов.

Иван Шилов ИА Регнум

В беседе с ИА Регнум увеличение продолжительности полета «Ланцетов» стало возможным за счёт установки более мощных аккумуляторных батарей и применения более дальнего канала связи. Ранее подобная схема была применена израильской компанией UVision на ряде ее барражирующих боеприпасов, в том числе больших, чем у «Ланцета», размеров.

Ранее в сентябре стало известно, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» впервые поразили самолёт противника. В Сети был опубликован ролик, на котором запечатлён момент удара дроном по истребителю МиГ-29 украинских ВВС на авиабазе Долгинцево в нескольких километрах от города Кривой Рог. Уничтожение самолёта вызвало реакцию западных экспертов, которые назвали улучшение «Ланцетов» плохой новостью для ВСУ.

Так, немецкий обозреватель Джулиан Репке написал в своём микроблоге X (ранее — Twitter) о том, что российские войска, по-видимому, получили новую версию дрона, обладающего повышенной дальностью поражения. Эксперт обратил внимание на тот факт, что ранее «Ланцеты» использовались на расстоянии не более 45 км. Однако уничтоженный истребитель ВСУ находился на расстоянии в 80-90 км от российских позиций.

С аналогичным комментарием выступил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его мнению, украинским войскам придётся передислоцировать самолёты на значительное расстояние от линии фронта, чтобы не допустить их уничтожения.

Федутинов объяснил, что дроны «Ланцет» могут запускаться с мобильных пусковых установок, что позволяет наносить удары по тылам противника из любой точки под контролем российских войск и даже из зоны соприкосновения. Появление новой модификации барражирующего боеприпаса расширяет возможности российских войск.

«Безусловно, появление более дальней модификации «Ланцета» изменит баланс сил. Под удар попадают цели, которые ранее находились на недосягаемых для таких малозаметных ударных средств удалениях от линии боевого соприкосновения», — добавил Федутинов.

По данным аналитического портала Lostarmour, пользователи которого изучают материалы из открытых источников, по состоянию на 21 сентября в зоне СВО было зафиксировано как минимум 653 случая применения барражирующих боеприпасов «Ланцет». В подавляющем большинстве случаев их целями становятся самоходные артиллерийские установки, орудия, миномёты и системы залпового огня.

Также «Ланцеты» применяются для поражения сил противника на позициях, подавления огневых и наблюдательных пунктов, радиолокационных станций. В отдельных случаях дроны поражают плавсредства, легковой транспорт и другую технику противника.