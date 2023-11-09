Вашингтон, 9 ноября, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Некоторые западные представители Совбеза ООН не стремятся выяснить информацию об итогах расследования подрыва «Северных потоков» и привлечение к ответу виновных в теракте, заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

Дипломат напомнил, как российская сторона объявила о подготовке предложений заявления председателя СБ ООН, посылающего мощный сигнал о недопустимости атак против крупной подводной газопроводной инфраструктуры, а также необходимости привлечения к ответу организаторов и исполнителей преступления. В итоге позицию России разделили не все члены СБ ООН, текст документа не получил соответствующей поддержки, сказал Небензя.

Кроме того, он указал на обеспокоенность России в том, что по истечении года после подрыва газопроводов нет какой-либо конкретной информации по поводу расследований, которые ведут Дания, Германия и Швеция. Об их итогах говорить также не приходится, отметил постпред.

В проекте российского заявления подчёркивалась важность оперативного завершения расследования, но представители западных государств увидели в этом давление на власти Дании, Швеции и Германии, отметил Небензя.

По его словам, западные коллеги предложили исключить формулировку в тексте документа о необходимости привлечения к ответу за теракт на «Северных потоках» и привлечения виновников к ответу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин указал на то, что никто не расследует теракт на «Северных потоках». Подрыв газопроводов является актом терроризма на государственном уровне, без поддержки на государственном уровне совершить такое невозможно, сказал он.

По словам Путина, обращения РФ, направленные в профильные ведомства Евросоюза, игнорируются.

Взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли 26 сентября 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Власти Дании, Швеции, Германии начали «расследование», но не допустили до него Россию. Журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование, в котором заявил, что к теракту на «Северных потоках» причастны США.