Анкара, 8 ноября, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре заявил о несогласии турецкой стороны с перемещением жителей Газы, а также с планами разделить регион на две части. Об этом сообщает газета Hürriyet, ссылаясь на источники.

Mustafa Kaya/Global Look Press Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен

Переговоры Фидана и Блинкена в Анкаре состоялись 6 ноября.

Как указало издание, на встрече с госсекретарем США Блинкеном министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара выступает против разделения Газы на север и юг, также против перемещения жителей Газы.

Блинкен также заявил, что США против разделения Газы на две части, говорится в материале.

Авторы статьи отметили, что Турция изначально выступала за немедленное прекращение огня.

Как передавало ИА Регнум, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 27 октября напомнил о возможности урегулировать ближневосточный конфликт мирным путём, выполнив условия нескольких документов, в частности Резолюции Совбеза ООН от 22 ноября 1967 года и плана раздела Палестины от 29 ноября 1947 года.

Медведев отметил, что Израиль откладывает наземную операцию в секторе Газа из-за давления Запада, уставшего от украинского кризиса. Однако при этом замглавы Совбеза призвал не надеяться, что ближневосточный конфликт закончится без кровавых последствий.

Для урегулирования ближневосточного конфликта необходимы дипломатические усилия, важно призывать стороны к прекращению огня и не осуждать действия только одной стороны конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

План ООН по разделу Палестины, принятый 29 ноября 1947 года резолюцией № 181 Генассамблеи ООН, предполагал прекращение британского мандата в Палестине к 1 августа 1948 года и рекомендовал создание двух неназванных государств: еврейского и арабского. План не приняло арабское сообщество, посчитавшее его несправедливым, что стало причиной начала Арабо-израильской войны 1947–1949 годов.