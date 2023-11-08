Пекин, 8 ноября, 2023, 21:25 — ИА Регнум. Три панды из Смитсоновского национального зоопарка в Вашингтоне возвращаются в Китай, сообщило 8 ноября китайское агентство Xinhua.

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Как говорится в материале, контейнеры с бамбуковыми медведями подготовили к отправке в аэропорт.

Как уточняет телеканал CBS, панды Мэй Сян и Тянь Тянь вернутся на родину после 23 лет пребывания в США. Они были доставлены в вашингтонский зоопарк в 2000 году в рамках программы по исследованиям и разведению панд. В 2020 году у них родился детёныш по имени Сяо Цицзи, которого теперь отправляют в Китай вместе с родителями.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что панды из зоопарков Атланты, Сан-Диего и Мемфиса в США либо уже вернулись в КНР, либо вернутся до конца 2024 года в соответствии с договором об аренде животных. Если стороны не продлят контракт об аренде или не договорятся об отправке новых панд в американские зоопарки, то в США таких животных не останется.

В феврале китайские эксперты-зоологи прибыли в Мемфис для проверки состояния здоровья панды Я Я. Они установили, что шерсть панды поредела из-за кожного заболевания, было решено перевести панду на специальное питание, которые содержатся в неволе. Китайские пользователи интернета были неприятно удивлены состоянием животного и требовали забрать панду на родину как можно скорее.

Панды считаются неофициальным символом Китая и находятся под защитой государства. Пекин с 1984 года передаёт другим государствам животных в аренду. Их отправка в разные страны уже стала традицией, которую нередко называют «панда-дипломатией».

Как передавало ИА Регнум, 30 августа в Московском зоопарке впервые родился детёныш большой панды. Будущих родителей панды Жуи и Диндин в Москву привезли в 2019 году в честь 70-летия установления дипотношений между Россией и Китаем. Когда животные подросли и были готовы к спариванию, их познакомили. Зоологи 24 сентября установили, что детёныш, набравший вес до 1 кг 288 г, является самкой.