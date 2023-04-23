Мемфис, США, 24 апреля, 2023, 02:55 — ИА Регнум. Гигантскую панду Я Я заберёт на родину из Мемфиса в американском штате Теннесси Китай. Об этом 23 апреля сообщило Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР.

Raw2daBon3 Гигантская панда

«Самка гигантской панды Я Я, прожившая в Соединенных Штатах два десятилетия, вернется в Китай в течение ближайших нескольких дней», — сообщило китайское ведомство. По договорённости сторон, панду посадят на самолёт, направляющийся в Шанхай.

Я Я родилась в зоопарке города Пекина в 2000 году и прибыла в Мемфис в 2003 году вместе с пандой Лэ Лэ как посланник дружбы. Изначально панда должна была прожить в США десять лет, до 2013 года, но затем соглашение было продлено на такой же срок. В 2022 году зоопарк в Мемфисе объявил о возвращении Я Я в Китай после завершения 20-летнего срока.

В феврале текущего года китайские эксперты-зоологи прибыли в Мемфис для проверки состояния здоровья панды. Они установили, что шерсть панды поредела из-за кожного заболевания, и Я Я было решено перевести на специальное питание для больших панд, которые содержатся в неволе.

Большие панды являются неофициальным символом Китая, поэтому китайские пользователи интернета были неприятно удивлены состоянием животного и требовали забрать панду на родину как можно скорее.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переезде в Китай чрезвычайно популярной у посетителей токийского парка Уэно гигантской панды Сян Сян.