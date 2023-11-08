Москва, 8 ноября, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Снятие запрета на экспорт бензина Аи-92 и Аи-95 обсуждают в правительстве России, заявил 8 ноября журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

«Обсуждаем», — сказал министр, слова которого приводят «Известия».

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября правительство России приняло постановление о введении временных ограничений на экспорт бензина и дизтоплива, чтобы снизить цены на внутреннем рынке. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин объявил, что запрет бессрочный и будет действовать с учётом насыщения рынка.

Уже 22 сентября биржевые цены на автомобильное топливо в России упали на 10-15%. Вице-премьер Александр Новак 9 октября сообщил, что после принятых правительством мер розничные цены снизились в 81 регионе страны.