Санкт-Петербург, 22 сентября, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Цены на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 22 сентября упали на 10-15% после введения временного запрета на экспорт этих видов топлива из России. Об этом свидетельствуют данные СПбМТСБ.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

По данным биржи, цена на бензин АИ-95 в сравнении с прошлым днём снизилась на 10,76% и составила ₽59 362 за тонну. Тонна бензина АИ-92 стала стоить ₽55 925, что дешевле на 9,63%. Цена летнее дизтопливо упала сразу на 14,52% и снизилась до ₽61 431 за тонну.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России 21 сентября приняло постановление о запрете на экспорт автомобильного топлива. В кабинете министров подчеркнули, что эта мера нужна, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены.

Первый заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин заявил, что пока не определили сроки действия ограничений на вывоз топлива из страны, это будет зависеть от результатов применения этого инструмента. Он считает, эффект от запрета будет быстрый. Замминистра объяснил, что недобросовестные участники рынка скупали топливо, чтобы вывозить на экспорт, но теперь им закрыли такую возможность.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал меры правительства своевременными. Он отметил, что мировой рынок топлива в целом стал нестабильным, поэтому в России назрела необходимость в регулировании.