Москва, 22 сентября, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, введённый правительством России с целью стабилизации внутреннего рынка, бессрочный. Об этом заявил первый заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин. Его заявление опубликовал Telegram канал федерального ведомства.

Виталий Тимкив/РИА Новости

При этом он подчеркнул, что это зависит от насыщения рынка и результатов применения этого инструмента. Сорокин считает, что мера даст эффект очень быстро, поскольку остановит «вымывание», позволит насытить биржу и внутренний рынок, закрыть нехватку, в том числе у аграриев, которые являются одними из крупнейших потребителей дизельного топлива.

«Достаточно ощутимый объём покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет. Данная мера как раз всё прикрывает», — пояснил представитель Минэнерго.

В министерстве рассчитывают, что направляемые на рынок объёмы полностью закроют все потребности и даже создадут избыток топлива на рынке, что повлечёт за собой снижение оптовой стоимости топлива.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября в Минэнерго анонсировали радикальные меры по борьбе с «серым экспортом» нефтепродуктов.

21 сентября председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о введении в России временного ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. В правительстве пояснили, что такое решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Ограничения призваны помочь насытить внутренний рынок топлива и тем самым снизить цены для потребителей.

Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок бензина и дизтоплива на биржу. Также проводят ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объёмов.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что правительство своевременно не отреагировало на изменения на мировом рынке, связанные с ростом цен на нефть, но теперь в целом договорилось с производителями о дальнейших действиях.

Вице-премьер Александр Новак 20 сентября заверил, что в России нет дефицита топлива, все проблемы с наполнением рынка решили. По его словам, баланс производства показывает, что в этом году страна производит больше, чем в прошлом году.