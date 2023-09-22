В Минэнерго разъяснили запрет на экспорт топлива
В Минэнерго заявили, что запрет на экспорт топлива ввели бессрочно
Москва, 22 сентября, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, введённый правительством России с целью стабилизации внутреннего рынка, бессрочный. Об этом заявил первый заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин. Его заявление опубликовал Telegram канал федерального ведомства.
При этом он подчеркнул, что это зависит от насыщения рынка и результатов применения этого инструмента. Сорокин считает, что мера даст эффект очень быстро, поскольку остановит «вымывание», позволит насытить биржу и внутренний рынок, закрыть нехватку, в том числе у аграриев, которые являются одними из крупнейших потребителей дизельного топлива.
«Достаточно ощутимый объём покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет. Данная мера как раз всё прикрывает», — пояснил представитель Минэнерго.
В министерстве рассчитывают, что направляемые на рынок объёмы полностью закроют все потребности и даже создадут избыток топлива на рынке, что повлечёт за собой снижение оптовой стоимости топлива.
Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября в Минэнерго анонсировали радикальные меры по борьбе с «серым экспортом» нефтепродуктов.
21 сентября председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о введении в России временного ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. В правительстве пояснили, что такое решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Ограничения призваны помочь насытить внутренний рынок топлива и тем самым снизить цены для потребителей.
Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок бензина и дизтоплива на биржу. Также проводят ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объёмов.
Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что правительство своевременно не отреагировало на изменения на мировом рынке, связанные с ростом цен на нефть, но теперь в целом договорилось с производителями о дальнейших действиях.
Вице-премьер Александр Новак 20 сентября заверил, что в России нет дефицита топлива, все проблемы с наполнением рынка решили. По его словам, баланс производства показывает, что в этом году страна производит больше, чем в прошлом году.