Москва, 8 ноября, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Министерство транспорта России рассмотрит инициативу по созданию единого черного списка авиапассажиров. Об этом заявил замминистра транспорта Игорь Чалик в разговоре с журналистами.

Чалик пояснил, что пока не видел текста с инициативой по созданию списка, но заявил о необходимости проработать вопрос.

«Надо рассмотреть детали», — сказал замминистра.

Как стало известно газете «Коммерсантъ» ранее, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в Минтранс предложение «Аэрофлота» изменить действующее законодательство и включить в «черные списки» пассажиров за курение и мелкое хулиганство на борту. Также предполагается, что авиакомпании смогут обмениваться информацией о «буйных» пассажирах между собой. Газета отмечает, что срок нахождения в таких списках будет составлять до трёх лет.

Как передавало ИА Регнум, ранее рейс Иркутск — Москва сел в Сыктывкаре из-за драки на борту. Сообщалось, что конфликт произошёл между двумя пассажирами. Повздоривших мужчин пытались разнять, но безрезультатно. После командир воздушного судна предупредил, что посадит самолёт в ближайшем аэропорту, если они не прекратят драку.