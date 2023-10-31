Сыктывкар, 31 октября, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Самолёт, летевший из Иркутска в Москву, экстренно приземлился в Сыктывкаре из-за произошедшей на борту драки. Об этом стало известно 31 октября.

Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конфликт произошёл между двумя пассажирами. Повздоривших мужчин пытались разнять, но безрезультатно. После командир воздушного судна предупредил, что посадит самолёт в ближайшем аэропорту, если они не прекратят драку.

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«Экипаж принял решение всё-таки уйти на незапланированную посадку на запасной аэродром в Сыктывкаре», — сообщил источник телеканала РЕН ТВ.

Помимо полиции, к моменту посадки самолёта также запросили скорую помощь. Пассажиров, по вине дебоширов оказавшихся не в том аэропорту, накормили и направили далее по маршруту следующим ближайшим рейсом.

Как сообщало ИА Регнум в марте, пассажиры подрались на борту рейса Ташкент ― Москва. Из-за непогоды самолёт приземлился в аэропорту Внуково вместо Домодедово, и по непонятной причине пассажирам не предоставили трап, фактически удерживая их внутри самолёта на протяжении нескольких часов. Пассажиров это разозлило, и на борту началась драка. Также стало плохо одной из пассажирок.