Москва, 8 ноября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Глава российской делегации, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин намерен «жёстко поставить вопрос» о невыдаче виз членам делегации России на встрече с гендиректором ЮНЕСКО Одри Азуле, сообщили в российском постпредстве при организации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что на встрече будет обсужден ряд вопросов, в том числе сотрудничество России с ЮНЕСКО, а также имеющиеся проблемы — в частности, недобросовестное исполнение Парижем своих обязательств перед ЮНЕСКО.

«Глава российской делегации планирует жёстко поставить этот вопрос перед гендиректором Одри Азуле», — сообщили РИА Новости в постпредстве.

Российская делегация полноформатно участвует в работе 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО, несмотря на невыдачу виз ряду делегатов, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участие России в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже оказалось сорвано из-за действий Франции — делегатам не выдали визы.

Она подчеркнула, что Франция вызывающим образом не соблюдает свои обязательства в части, касающейся выдачи виз представителям России, которые должны участвовать в работе руководящих органов ЮНЕСКО. Это приобрело системный характер.