Москва, 7 ноября, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Участие России в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже оказалось сорвано из-за действий Франции — делегатам не выдали визы. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в распространённом 7 ноября комментарии.

Иван Шилов ИА Регнум

Она подчеркнула, что Франция вызывающим образом не соблюдает свои обязательства в части, касающейся выдачи виз представителям России, которые должны участвовать в работе руководящих органов ЮНЕСКО. Это приобрело системный характер.

Захарова уточнила, что в заседаниях сессии, открывшейся 7 ноября, не смогли участвовать замглавы делегации, директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов и сотрудник комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, который в числе прочего отвечает за вопросы коммуникации и информации. Ответственный секретарь комиссии Татьяна Довгаленко из-за задержки с выдачей визы пропустила встречу национальных комиссий стран — членов ЮНЕСКО накануне открытия Генконференции.

«Эти эпизоды — примеры из череды аналогичных вопиющих случаев. За последние месяцы целый ряд российских представителей без объяснения причин не был допущен к участию в международных мероприятиях на площадке организации в Париже», — подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что французские власти проявляют самоуправство без оглядки на действующие международно-правовые нормы, и призвала генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле решительно вмешаться в ситуацию и принять меры.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года Франция также не выдала визы российским дипломатам для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО.

В апреле 2023 года власти США задержали выдачу виз участникам российской делегации в ООН, а журналистам из пула главы МИД Сергея Лаврова визы не выдали вовсе. Лавров назвал действия Вашингтона трусостью и глупостью, Россия официально обратилась к ООН с просьбой оказать воздействие на Вашингтон.