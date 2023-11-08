Брюссель, 8 ноября, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Страны Группы семи (G7) не договорились о скоординированных санкциях в отношении российского экспорта алмазов и ограничились обещанием «активизировать консультации». Это следует из опубликованного 8 ноября заявления по итогам встречи глав МИД государств G7 и руководителя дипслужбы Евросоюза.

Иван Шилов ИА Регнум

Участники встречи призвали третьи страны «немедленно прекратить предоставление материальной поддержки» России и предупредили, что в противном случае их ждут «серьёзные издержки».

«С целью снизить доходы России от её экспорта мы намерены активизировать консультации по энергетике, металлам, а также неиндустриальным алмазам, которые добыты, обработаны или произведены в России», — указано в заявлении.

Власти стран G7 также намерены принимать дальнейшие меры против уклонения и обхода антироссийских санкций. Они усилят координацию по санкциям, чтобы ограничить доступ России к критически важным товарам и технологиям, следует из документа.

Ранее западные СМИ сообщали о планах Группы семи согласовать в начале ноября запрет на закупки российских алмазов. Отмечалось, что запрет должен основываться на разработке химического механизма отслеживания происхождения алмазов.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо не раз выступал против запрета закупок российских алмазов на уровне Евросоюза. По его словам, экспорт просто уйдёт на Ближний Восток и в Индию, а страны G7 останутся без ювелирного сырья. Де Кроо отмечал, что ограничительные меры нужно принимать на мировом уровне, при этом нужна система отслеживания происхождения алмазов.