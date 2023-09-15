Брюссель, 16 сентября, 2023, 00:24 — ИА Регнум. Страны Евросоюза обсуждают введение санкций на алмазы из России. Планируется, что запрет начнёт действовать уже этой осенью — в октябре–ноябре. Об этом сообщило издание Soir, ссылаясь на источник в правительстве Бельгии.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмаз

Предполагается, что на территории ЕС разрешат оборот камней только с нероссийской маркировкой. Для необработанных алмазов запрет планируют ввести с 1 января 2024 года, при этом обработанных драгоценных камней это коснется поэтапно.

Как сообщало ИА Регнум, страны «Большой семёрки» (G7) в течение двух-трёх недель объявят о запрете на поставки российских алмазов. Об этом 15 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя бельгийского правительства.

Ограничение вступит в силу в январе. В Бельгии предложили план по отслеживанию необработанных драгоценных камней и их огранки.

В мае по итогам саммита G7 в Хиросиме лидеры стран «Большой семёрки» договорились, что будут стремиться ограничить торговлю российскими алмазами с целью сокращения доходов России в этой отрасли.

ЕС усиленно работает над вопросом о введении санкций в отношении российской алмазной отрасли. Об этом 8 сентября заявил на пресс-конференции в Нью-Дели глава Европейского совета Шарль Мишель.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил, что даже в случае введения таких санкций Россия сможет перенаправить экспорт алмазов, так как у рынка есть много других направлений.