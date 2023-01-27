Брюссель, 27 января, 2023, 18:51 — ИА Регнум. В запрете закупок российских алмазов на уровне Евросоюза нет никакого смысла. Такое мнение 27 января на пресс-конференции с Брюсселе высказал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Пресс-служба компании «Алроса». РИА Новости Уникальный алмаз-матрешка из Якутии. Россия

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По его словам, драгоценные камни другими путями всё равно попадут на рынок.

«Мы не поддерживаем запрет на поставки алмазов. Такие меры должны приниматься лишь на мировом уровне», ― пояснил Кроо.

Глава бельгийского правительства указал на необходимость создания системы отслеживания происхождения алмазов. По его словам, это позволит сделать санкции более эффективными и гарантировать, что «рынки ЕС действительно будут закрыты, в том числе для розничной торговли алмазами из России».

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Премьер-министр также указал на то, что с начала спецоперации на Украине объём поставок российских алмазов в Бельгию сократился на 80%, при этом сам российский экспорт в целом не сократился.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2022 года пять из 27 стран Европейского союза в совместном предложении заявили, что ЕС должен прекратить импорт алмазов из России. Однако тогда договориться о включении алмазов из России в число товаров, попавших под санкции, государствам ― членам объединения не удалось. Против введения санкций на российские алмазы выступила Бельгия, которая считает, что из-за этого пострадает Антверпен — мировая столица бриллиантов.